700 علامة بـ3000 متجر تشارك في تخفيضات «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن أكثر من 700 علامة تجارية رائدة ستقدم تخفيضات، تتراوح نسبتها بين 25 إلى 75 % في 3000 متجر خلال «مفاجآت صيف دبي».

ولفت الخاجة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام اتجهت إلى المنصات الرقمية للمرة الأولى، حيث تتضمن فعاليات وعروضاً جديدة عبر شبكة الإنترنت، تتيح للمتسوقين إعادة اكتشاف المدينة من أي مكان.

وتعتبر لعبة «Yalla DSS» الشهيرة خير مثال على ذلك، حيث جرى تحديثها لنسخة عام 2020، ويمكن للاعبين الآن خوض التحديات على شبكة الإنترنت، والتغلب عليها للفوز بجوائز رائعة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك العديد من العروض الترويجية والترفيهية المتاحة على شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تجارب خاصة، مثل العرض الضوئي على برج خليفة في حفل الافتتاح، والذي سيتم عرضه على شاشات التلفزيون ومنصات البث المباشر في مختلف أنحاء العالم، ما يمنح عامة الجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة هذه الاحتفالات الرائعة من منازلهم.

مكانة

وحول مدى مشاركة القطاع الخاص في مفاجآت صيف دبي، قال الخاجة: كان شركاؤنا في القطاع الخاص داعمين ومتحمسين للمشاركة في دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، وباعتباره واحداً من أفضل أحداث التسوق وأكثرها شعبية على مستوى العالم بالإضافة إلى كونه إحدى أهم الفعاليات الرئيسية السنوية في دبي، نجح حدث مفاجآت صيف دبي في حجز مكانة خاصة داخل قلوب المتسوقين ومحلات التجزئة المشاركة.

وأوضح أن دورة هذا العام من الحدث تكتسب أهمية خاصة، بسبب الظروف الاستثنائية، التي نتجت عن انتشار وباء «كوفيد 19»، ونحن نهدف إلى جعل دورة العام الحالي منصة لتسليط الضوء على دبي وجهة آمنة للزيارة وقضاء أوقات رائعة، وكذلك ليحظى جميع شركائنا في قطاع التجزئة بفرصة الترحيب بالعملاء من مختلف أنحاء الإمارات والعالم على مدى سبعة أسابيع من تجارب التسوق والترفيه الرائعة.

وأوضح أن العالم بأسره اضطر إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وقال: لمسنا إصراراً ومرونة واضحة من قبل شركائنا في قطاع التجزئة على التكيف مع هذه الأوضاع، من خلال العديد من الحلول المبتكرة، مع بذل قصارى الجهد، لضمان تقديم عروض مصممة خصيصاً لمفاجآت صيف دبي، سواء كان ذلك من خلال التخفيضات أو العروض الترويجية أو الفعاليات، التي تناسب جميع أفراد العائلة، لقد رأينا جهوداً جماعية متميزة، حيث قام كل من شركائنا بواجبه، لتحقيق النجاح والتميز في دورة العام الحالي.

مميزات

ورداً على سؤال حول أبرز مميزات الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي مقارنة مع الدورات السابقة، قال الخاجة: نحن ممتنون لحكومتنا الرشيدة، التي لم تدخر الجهد والمال للحفاظ على كوننا نحظى بفرصة إطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، ويسعدني أن أقول: إنّ الدورة الحالية ستقدم المزيد من الفعاليات والعروض المتميزة مقارنة بالدورات السابقة.

وأضاف: انطلقت أكبر احتفالية صيفية في دبي مجدداً مع باقة من العروض المفضلة، والتي تستمر لمدة 7 أسابيع من التخفيضات وفعاليات عطلة نهاية الأسبوع، التي تصادف انطلاق مفاجآت صيف دبي (مثل التخفيضات لمدة 12 ساعة وعرض نافورة دبي والعروض الضوئية على برج خليفة) والعروض اليومية وعرض نهاية الموسم.

وتقدم دورة هذا العام المزيد من عروض التجزئة والحملات الترويجية الجديدة كل أسبوع خلال موسم مفاجآت صيف دبي، ما يضمن للمتسوقين تجارب مذهلة للغاية.

ريادة

وأكد الخاجة أن دبي تحتضن جميع التوجهات الجديدة كونها مدينة ذكية رائدة في مجال التقنيات الرقمية، ويحتفي حدث مفاجآت صيف دبي بقطاع التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، وفي ظل تزايد التوجه الرقمي خلال العام الحالي، تواصل مواقع التجارة الإلكترونية تعزيز أهميتها كونها جزءاً من فعاليات وعروض مفاجآت صيف دبي.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً ملحوظاً في ظل توجه المستهلكين إلى التسوق، عبر شبكة الإنترنت بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. وتشكل المفاجآت فرصة مثالية للتعاون بين منصات التجارة الإلكترونية ومتاجر التجزئة التقليدية، لاستقطاب المزيد من المتسوقين من خلال العروض الترويجية والفعاليات المتميزة.

نجاح

ونوّه بمكانة الإمارات وأنها في طليعة الدول التي حققت نجاحاً متزايداً في التعامل مع وباء «كوفيد 19»، مشيراً إلى أنه لطالما كانت الصحة والسلامة العامة في مقدمة الأولويات بالنسبة للجميع على مدى تاريخ المفاجآت الذي يمتد لثلاثة وعشرين عاماً، وفي ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، بسبب تفشي الوباء، جرى اتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة زوار الوجهات المختلفة.

وأوضح أن الهيئات المختصة قامت بإعداد مجموعة من الإرشادات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ونحن ملتزمون تماماً بهذه الإرشادات، وتماشياً مع الإرشادات والقوانين التي وضعتها حكومة دبي للتعامل مع الوضع الراهن، اتخذت مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي وجميع الفعاليات المرتبطة به.

وأضاف: تشمل بعض الإجراءات، التي تم اتخاذها الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين، وتحديد أقصى عدد للأشخاص الموجودين داخل المتجر، والتنظيف والتعقيم الدوري لمراكز التسوق والوجهات المختلفة على مدار الساعة، والكاميرات الحرارية وفحص درجات الحرارة داخل مراكز التسوق.

ويجب على جميع موظفي وزوار مراكز التسوق التقيد بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وسيعمل أفراد الأمن على التأكد من التزام الجميع بهذه الإجراءات الوقائية. ونحن على ثقة تامة من تفوق إجراءات النظافة والسلامة العامة الموجودة لدينا وقدرتها على حماية المتسوقين والعاملين بمراكز التسوق ومتاجر التجزئة.

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