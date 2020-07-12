«الاتحاد» تُسير رحلات إلى 5 وجهات بأمريكا الشمالية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشفت «الاتحاد للطيران» عن قائمة رحلاتها المحدثة التي تنوي تشغيلها إلى أمريكا الشمالية خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل لترتفع من 4 إلى نحو 5 وجهات.

وقال متحدث باسم الناقلة في إيضاح أمس، إن «الاتحاد» أضافت لوس أنجلوس إلى قائمة رحلات ذهاب يومي 21 و28 يوليو فقط. وأوضح المتحدث أن لوس أنجلوس تأتي إلى جانب كل من شيكاغو ونيويورك وتورنتو، إضافة إلى واشنطن العاصمة التي ستبدأ الرحلات منها وإليها اعتباراً من 1 أغسطس.

وأكد المتحدث أنه تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، في الوقت الذي تعمل فيه الناقلة على الاستئناف التدريجي لعملياتها التشغيلية عقب رفع الحظر على النقل الجوي من وإلى الدولة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، لكن يبقى السفر مرهوناً بتلبية جميع المتطلبات الصحية وشروط الدخول التي وضعتها السلطات الإماراتية والدول التي ينوون السفر إليها.

وخلال يوليو وأغسطس تنوي «الاتحاد» خدمة 59 وجهة من مقرها في أبوظبي.

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