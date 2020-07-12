الإمارات أكثر وجهات العالم شعبية للزيارة 2021

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تصدّرت الإمارات، دول العالم في قائمة الوجهات التي يرغب سكان العالم في زيارتها خلال العام المقبل، وفقاً لنتائج دراسة حديثة، أجرتها شركة «كوني» السويسرية المتخصصة، في حجز الرحلات السياحية الفاخرة.

وحلّت الإمارات في المركز الأول، على قائمة أكثر الوجهات التي يرغب سكان العالم بزيارتها في 2021، فيما اقتسمت كندا والولايات المتحدة الأمريكية، المركز الثاني، وانفردت مصر بالمركز الثالث.

واستندت دراسة «كوني» إلى عدد مرات البحث عن الوجهة عبر محرك البحث الأشهر «غوغل»، فيما اعتمدت «كوني»، آلية طريفة ومبتكرة في نشر نتائج الدراسة .

فعلى سبيل المثال، ظهر اسم الإمارات على خارطة العالم الجديدة من «كوني» بدلاً من الهند، باكستان، ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك أن الغالبية ضمن شعوب هذه الدول الأربع، اختاروا الإمارات كوجهتهم المفضلة للزيارة في 2021.

وبخلاف صدارة الإمارات للوجهات العالمية، فقد تصدّرت أيضاً قائمة أكثر الوجهات شعبية لدى سكان القارة الأفريقية، وكذلك سكان آسيا، إلا أن صدارة الإمارات لقائمة الوجهات المفضلة لدى سكان القارة الصفراء، لم تكن منفردة، وإنما بالمشاركة مع كندا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز