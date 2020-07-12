استطلاع «البيان»:الوجهات المحلية بديلاً عن السفر بالفترة المقبلة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتها على موقع «تويتر» حول مخططات السفر للمرحلة المقبلة للمواطنين والمقيمين خلال إجازة الربيع، عن رغبة غالبيتهم الانتظار وعدم السفر، مفضلين البقاء في الإمارات خلال الفترة الحالية، لما تقدمه من رعاية صحية متكاملة بالإضافة إلى تنوّع في المنتج السياحي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» أن 57% من المشاركين أكدوا عدم رغبتهم في السفر خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحظر عن حركة النقل الجوي، فيما قال 43% إنهم يخططون للسفر.

وقال 60% من المشاركين في الاستطلاع على موقع تويتر، إنهم لايخططون للسفر مع رفع الحظر عن حركة النقل الجوي وانهم يفضلون قضاء الإجازة داخل الدولة مقابل 40% يخططون للسفر خارج الدولة.

ويرى خبراء أن الغالبية تفضل البقاء داخل الدولة خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الاجراءات في الوجهات السياحية العالمية بالإضافة إلى أن الإمارات تقدم منتجاً سياحياً متكاملاً يلبي مختلف الأذواق والأعمار.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياح إن الغالبية تفضل السياحة الداخلية على السفر في ظل قوة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتبعها الجهات المختصة لاسيما في الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق المحلي.

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