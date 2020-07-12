أول معرض رقمي للتجارة بين الإمارات والصين الأربعاء

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أول معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين الصين والإمارات وتنظِّم «هلا بالصين» وهي مبادرة تقودها دبي القابضة، الحدث الذي يستمر أسبوعاً من 15 إلى 21 يوليو 2020 بالتعاون مع شركة مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض.

ويسعى المعرض لأن يصبح منطلقاً للتعاون في العديد من مجالات الأعمال ومنصة لإطلاق اتجاهات وأفكار جديدة عبر مختلف القطاعات ويُتوقع أن يجمع أكثر 100 ألف شخص وتلقى بالفعل طلبات تسجيل من أكثر من 1000 جهة عارضة وأكثر من 3000 مشترٍ.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة إن المعرض سيكون سبباً في اكتشاف الكثير من الفرص الجديدة للتبادل التجاري بل والثقافي أيضاً بين الدولتين الصديقتين مع دخولنا والعالم مرحلة التعافي الاقتصادي.

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