ميلس- «رواد» تناقش تحديات رواد الأعمال في عام 2020

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مبادرة «ميلس- رواد» عبر منصة «زووم» تحت عنوان «تحديات رواد الأعمال في 2020»، بمشاركة أكثر من 115 رائد ورائدة أعمال.

حضر المنصة- التي أدارها المستشار هزاع المنصوري إعلامي وخبير ريادة الأعمال- كل من فاطمة آل علي، مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع لمؤسسة «رواد»، وإيمان القشيري مديرة برنامج «محلي» لشركة نون، وأمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وماجد آل علي رائد أعمال وصاحب مشروع «دونتس تايم» إلى جانب نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع الأعمال.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة «رواد»: سعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى توفير مجموعة من المحفزات لدعم رواد الأعمال والاقتصاد، منها برامج خفض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية، ومبادرات خفض إيجارات الوحدات التجارية والصناعية، وتوفير قروض مضمونة من الحكومة من خلال البنوك، إلى جانب توفير برامج تدريبية واستشارات فنية لأصحاب المشاريع.

واستهل الحلقة النقاشية بالمنصة المستشار هزاع المنصوري، بالتساؤل حول مدى تأثير جائحة «كوفيد 19» على رواد الأعمال خصوصاً لدى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل نسبة عظمى بين الشركات العاملة في الدولة.

وناقش المشاركون إطلاق مجموعة من المبادرات لتقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن الجائحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأشاروا إلى ما قدمته مؤسسة «رواد» من مبادرات لأعضائها مع وضع الحلول الممكنة لتنفيذها ومتابعتها بشكل دوري، إلى جانب فكرة المشاريع التي تتمحور حول التواصل مع أصحاب المنتجات والمشاريع المنزلية والصغيرة.

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