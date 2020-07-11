البنك الدولي: الإمارات ضمن أكثر الدول اهتماماً بالتبادل التجاري التام

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد البنك الدولي، أن الإمارات تعد واحدة من أبرز دول العالم في إبرام اتفاقيات التبادل التجاري التام، والتي يُطلَق عليها أيضاً اصطلاح «اتفاقيات التجارة المعمقة»، ومن أكثر دول العالم إدراكاً لأهمية هذا النوع من العلاقات التجارية الدولية.

وأصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان «اتفاقيات التجارة المعمقة»، يرصد فيه مستوى الاهتمام بهذا النوع من الاتفاقيات التجارية في مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير أن حرص الإمارات على التبادل التجاري التام، ينبع من إدراكها لأهمية العلاقات التجارية الوطيدة في جني ثمار اقتصادية مشتركة، موضحاً أن هذا الاهتمام من جانب الإمارات، يطال أيضاً اتفاقيات التجارة التفضيلية.

وذكر التقرير أن من أبرز اتفاقيات التبادل التجاري التام، التي أبرمتها الإمارات، تلك المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، وسنغافورة.

ويقصد باتفاقيات «التجارة المعمقة»، الاتفاقيات التي لا تقتصر على تغطية التجارة فحسب، وإنما تغطي أيضاً مجموعة من المجالات، التي تتجاوز سياسات التجارة التقليدية، كالاستثمار، المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية. والهدف من هذه الاتفاقيات، تحقيق نوع من التكامل بين الدول المُوَقعَة عليها، يتجاوز التجارة. وتؤثر اتفاقيات التجارة المعمقة في نمط الاستثمار، العمل التجاري، وكذلك التنمية لدى الدول المُوَقعَة عليها.

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