500 شركة من 57 دولة تتقدم لمسرع الشارقة لتقنيات الصناعة المتقدمة

المصدر: الشارقة-البيان

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارعن مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية من 57 دولة بمسرّع الشارقة الافتراضي العالمي للصناعة المتقدمة (مسرع «Industry 4.0» ) الذي أطلقه المجمع خلال مارس الماضي بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة ليجتذب المسرع هذا العدد من الشركات التي تنوعت اختصاصاتها وفي قطاعات مختلفة منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. وغير ذلك من التقنيات الصناعية. ويرمي البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة العالمية خلال مراحل نموّها بحيث تتوسّع في نشر تقنياتها على مختلف الأصعدة الإقليمية، فضلاً عن تأهّلها لحصد مجموعة من الجوائز بقيمة 450.000 دولار.

وسوف يتم في المرحلة التالية من البرنامج تشكيل لجنة تحكيمية يمثلها نخبة من ممثلي عدد من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة، التي ستقيم الشركات الناشئة المرشحة مع نهاية يوليو الجاري للانضمام إلى برنامج المسرع، ليبدأ حينها ويستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم (تدريب الفريق، الإرشاد من قبل أفضل الشركات، دعم كيفية توسيع الشركة وتنميتها)، وسيتم اختيار الفائز يوم 5 نوفمبر ليتم منحه الجائزة الرئيسية ويقوم المجمع بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتوسيع نطاقها حتى بعد التسريع ودعمها في مقره الجديد لمدة عام واحد.

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «تحتل الشارقة مكانة مميزة في عالم الأعمال الناشئة إذ تعتبر مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال، وذلك بناءً على توجهاتها نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ويسهم هذا المسرع في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص كمركز لريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة الناشئة على مستوى المنطقة وتدعم تنافسيتها عالمياً.

وأصبحت علامات النمو والازدهار ظاهرة على بيئة مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بفضل قصص النجاح التي تجتمع تحت سقف واحد في محاولة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث ساعد المجمّع على إطلاق شركة»ميت (MEET)«العاملة في مجال الطباعة الثلاثية، بالإضافة إلى مركز»آي تي دي«لتجارب الواقع الافتراضي. إضافةً إلى ذلك، يعتزم المجمّع استضافة مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، وهو عبارة عن مساحة لاستكشاف النماذج الأولية السريعة التي تهدف إلى بناء القدرات المجتمعية وتطويرها.

كما أن هنالك العديد من الشركات العالمية بدأت بالتوافد على المجمع واتخاذه مقراً لعملياتها الاختبارية والبحثية إذ يحتضن المجمع واحداً من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على المستوى العالمي.

كما يعمل المجمع وبشراكات استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية منها شركة مارلين على تطوير طرق مبتكرة للإنتاج الزراعي وتحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية، كما تم تدشين مركزاً للأبحاث والتطوير لمؤسسة الأبحاث الألمانية»فراونهوفر).

مع بداية مارس 2020، تم إطلاق دعوة عالمية للشركات الناشئة التي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تستفيد من التقنيات الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة: البيانات الضخمة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الرقمية، الواقع المعزز، النظم سحابة، بلوك شين، وغيرها.

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