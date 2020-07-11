«كابيتال انتليجينس» تثبت التصنيف السيادي للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الإئتماني السيادي للعملات الأجنبية على المدى الطويل وكذلك للعملات المحلية على المدى الطويل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عند «-AA»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة أمس.

وفيما يخص التصنيف الإئتماني السيادي للعملات الأجنبية على المدى القصير وكذلك للعملات المحلية على المدى القصير لدى الإمارات، فقد

أفادت المؤسسة في تقريرها أنها ثبتتهما عند «+A1»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة أيضاً.

وأوضحت «كابيتال انتليجنس» في تقريرها أنها ثبتت أيضاً نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف الإئتماني السيادي للإمارات .

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