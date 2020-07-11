الإمارات أكبر مستثمر في المنطقة العربية 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

احتلت الإمارات الترتيب الأول بين أكبر 65 دولة مستثمرة في المنطقة العربية العام الماضي بحجم استثمارات بلغت 8.683 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المنطقة العربية البالغ حجمها 60.2 مليار دولار.

وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 2020 الصادر أمس أن عشر دول رئيسية في العالم استحوذت على 74.2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية العام الماضي، تصدرتها الإمارات بحصة 14.4%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 8.43 مليارات دولار وبحصة 14%، ثم السعودية باستثمارات 6.71 مليارات دولار بحصة 11.2%، ثم الصين باستثمارات 4.91 مليارات دولار بحصة 8.2%.

وأكد التقرير أن الإمارات احتلت الترتيب الأول لوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على المنطقة العربية من حيث المشاريع بعدد 445 مشروعاً تشكل نسبة 41.7% من إجمالي المشاريع البالغ 1092 مشروعاً، تليها السعودية بعدد 134 مشروعاً، وحلت الإمارات في الترتيب الثاني من ناحية استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي من حيث التكلفة الاستثمارية بنحو 13 ملياراً و557 مليون دولار وبفارق قليل بمقدار 158 مليون دولار عن مصر التي احتلت الترتيب الأول لأول مرة بإجمالي 13 ملياراً و715 مليون دولار لعدد 145 مشروعاً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت خلال 2019 أكبر زيادة في بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولار مع ارتفاع في تقديرات عدد الوظائف المستحدثة بنحو 30 ألفاً و578 وظيفة.

وكشف التقرير أن مجموعة ماجد الفطيم احتلت الترتيب الأول بين أكبر 850 شركة عالمية مستثمرة في المنطقة العربية لعام 2019 من حيث التكلفة الاستثمارية بإجمالي 2.69 مليار دولار تشكل نسبة 4.5% من إجمالي الاستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت الترتيب الثاني عربياً في أرصدة الاستثمار الأجنبية بالمنطقة العربية خلال الفترة من 2010 - 2019، حيث بلغت أرصدتها 154.1 مليار دولار وسبقتها السعودية بأرصدة بلغت 236 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز