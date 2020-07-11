«ترافيل آند ليجر»: برج العرب أيقونة فنادق المنطقة

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

توّج موقع مجلة «ترافيل آند ليجر» فندق برج العرب ليكون أيقونة فنادق مدن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا متصدراً قائمة أيقونات فنادق مدن المنطقة العشر الأولى التي تضمنتها جوائز قراء المجلة 2020 بدرجة تقييم عالية ناهزت 97.20 درجة.

وقالت المجلة في تقرير لها: إن مجموعة الجميرا الفندقية الإماراتية تمتلك عشرات العقارات في جميع أنحاء العالم، ولكن أياً منها لا يضاهي برج العرب في رونقه، مضيفة إنه لا يزال أحد أكثر المعالم شعبية في أفق المدينة الساحرة.

وأطرى أحد قراء المجلة بعاطفة على «الخدمة الأكثر تميزاً في العالم»، في حين أشار آخر إلى أن هذا نوع من الفنادق لا يتكرر سوى مرة واحدة في العمر. ولأغراض استطلاع أفضل الجوائز في العالم، درجت مجلة «ترافيل آند ليجر» على الطلب من قرائها في كل عام الاستفاضة في الحديث عن تجارب السفر حول العالم ومشاركة آرائهم حول أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات السياحية والمنتجعات الصحية وشركات الطيران والمزيد. وقد تم تصنيف الفنادق حسب منشآتها وموقعها وخدمتها وطعامها وقيمتها الإجمالية.

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