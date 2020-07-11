«فيتش» تثبت تصنيف «دبي لصناعة الطائرات»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

ثبتت «فيتش» وكالة التصنيف الائتماني العالمية، تصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسة «دبي لصناعات الطيران» طويلة الأجل عند «BBB-»، وفي الوقت نفسه ثبتت تصنيف سندات الديون الممتازة غير المضمونة الصادرة عن «دبي لصناعات الطيران للتمويل» وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لدبي لصناعات الطيران عند «BBB-» وتصنيف الديون الممتازة المضمونة عند «BB».

وتعكس تصنيفات «دبي لصناعات الطيران» حجم الشركة كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم مع سجل حافل من الأداء التشغيلي القوي من خلال مجموعة متنوعة من دورات الطيران التجارية والائتمانية. كما يعكس التصنيف محفظة أسطول متنوعة، وتنوعاً مرضياً لرضا العملاء، ورافعة مالية كافية، وسيولة سليمة وملف تمويل يتماشى مع نظيراتها من الشركات.

وقالت «فيتش» إن تثبيت التصنيفات يعكس وجهة نظرها بأن الشركة تتمتع بسيولة كافية لتحمل تداعيات انخفاض قصير المدى في وفرة التمويل، وتدفقات سيولة التأجير المتضمنة في توقعات قاعدة «فيتش» وتوقعات الحالة السلبية. علاوة على ذلك فإن دبي لصناعة الطيران تمتلك حيزاً من الرسملة لتحمل تداعيات قصور متوسط في توقعات خط الأساس.

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