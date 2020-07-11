«مفاجآت صيف دبي» فعاليات وعروض تجتذب الزوار

المصدر: دبي - البيان

واصلت فعاليات «مفاجآت صيف دبي» التي انطلقت أول من أمس جاذبيتها للزوار الذين حرصوا على اغتنام فرص التخفيضات والعروض الكبيرة لاقتناص سلع يرغبون في اقتنائها، وخاصة أن هناك نحو 14 مركزاً للتسوق تشارك في العروض الترويجية وسحوبات الجوائز.

وتضمنت قائمة المراكز المشاركة في العروض مول الإمارات، ومركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، وابن سوقات سنتر، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف.

وحظي المتسوقون خلال اليوم الأول من الحدث بفرصة الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% مدة 12 ساعة حصرياً في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وماي سيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة. وجرى إطلاق هذا العرض الترويجي الضخم بالتزامن مع أول سحب من نوعه للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير» يمكن للفائز إنفاقها في مراكز التسوق المشاركة.

ويعد حدث مفاجآت صيف دبي جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم العديد من مهرجانات قطاع التجزئة والعروض الكبرى وتجارب ووجهات التجزئة الحصرية.

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