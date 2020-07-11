«جوفود» منصة للطعام المجهّز من منتجات محلية

المصدر: دبي - البيان

أصبح «جوفود» GoFood التطبيق والموقع الإلكتروني الأول والوحيد لتوصيل الطعام المحضر بمنتجات محلية وبإدارة من قبل مالكي المطاعم، متوفراً الآن ومتاحاً للتنزيل على نظامي ios و Android.

ويمكن للعملاء في العمل أو في المنازل، طلب وجباتهم المفضلة من نحو 2000 مطعم موجود حالياً على المنصة.

ويغطي «جوفود» GoFood أنحاء الإمارات بدءاً من المطاعم المحلية المفضلة والمطاعم الشهيرة والمطاعم الراقية، والمقاهي الموجودة بالقرب من الحي الذي تقيمون فيه وانتهاءً بالمطاعم التي توفر وجبات التيك أواي.

ويعتمد «جوفود» GoFood نموذج عمل أخلاقياً يتمثل في العمولات المنخفضة بما يجعل منه خياراً مثالياً لكل من المطاعم والعملاء، ويهدف إلى مساعدة المطاعم على خفض تكاليف التوصيل وإدارة نفقاتها وبياناتها بشكل أفضل.

ونظراً لأن «جوفود» GoFood يدار مباشرة من قبل أصحاب المطاعم بأنفسهم، فإن رسوم التوصيل تذهب مباشرة إلى المطاعم، ولا توجد رسوم عضوية أو رسوم توقيع، ومن خلال رعاية أصحاب المطاعم، يتمتع العملاء بمكافأة إضافية تتمثل في دعم المطاعم المحلية المفضلة لديهم مباشرة من خلال ضمان عدم دفع المطاعم عمولات عالية لمجموعات الطرف الثالث.

تخفيض العمولات

وقال شانافاس محمد، أحد مؤسسي «جوفود» ومدير الإدارة العام لمطعم الشوكة الذهبية للمأكولات البحرية: «تسببت تطبيقات التوصيل الحالية في إلحاق خسائر بالمطاعم مع كل طلبية يتم توصيلها.

لقد أدركنا خلال الفترة التي شهدت انتشار الوباء في العالم، ضرورة تخفيض العمولات الباهظة وكذلك الرسوم المفروضة المرافقة لعمليات التوصيل. وقد تمكنت مجموعة من مشغلي المطاعم المتمرسين في المهنة ممن يتمتعون بخبرة مجتمعة تزيد على 100 عام في القطاع، من تقديم حل مبتكر يدعم مشغلي المطاعم».

وبما يتوافق مع المبادئ التي تقوم عليها العلامة التجارية لـ «جوفود»، من المؤكد أن برنامج الولاء سيحوز على رضا واستحسان العملاء، فمقابل كل 10 دراهم يقومون بإنفاقها من خلال المنصة، سيكسبون درهم، مع مهلة 6 أشهر لاستبدال النقاط التي تمكنوا من تجميعها كما سيحصل العملاء ولفترة محدودة على نقاط ولاء بقيمة 200 درهم عند تنزيل التطبيق.

ثقة العملاء

وأكد نافيد دولاتشاهي، الرئيس التنفيذي لـ «جوفود» GoFood: «نحرص دائماً على الفوز بثقة العملاء وقد كنا موضع ثقة المطاعم التي انضمت إلى المنصة، وتغمرنا مشاعر السعادة لهذا الإنجاز . ندرك جيداً أن هذا النموذج المستدام من شأنه مساعدة المطاعم على التكيف مع الأوقات الحرجة والخروج منها أكثر قوة.

كما نعلم أن الخدمة التي يوفرها «جوفود» GoFood ستلقى إقبالاً لافتاً من قبل الجمهور المتميز في الإمارات ونتشوق للترحيب بالجميع في المنصة».

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