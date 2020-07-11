باقات خاصة لضيوف دبي بمنتجعَي «ون آند أونلي»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق منتجعا ون آند أونلي رويال ميراج وون آند أونلي جزيرة النخلة باقات خاصة لقضاء عطلةٍ مميزة للراغبين في ملاذ منعزل هذا الموسم، وسينعم الضيوف في منتجعَي ون آند أونلي بإقامةٍ مميزة بدءاً من الحدائق الفسيحة وشواطئ الرمال الذهبية الخاصة وصولاً إلى الأجنحة الأنيقة والفلل التي توفر أقصى درجات الخصوصية والخدمات المميزة. وتتصدر صحة الضيوف وسلامتهم وعافيتهم سلّم الأولويات في منتجعات ون آند أونلي.

ويقع ون آند أونلي رويال ميراج على شواطئ جميرا وعاود استقبال ضيوفه ليوفر لهم عطلة مميزة على شواطئ دبي ويمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الغرف والأجنحة وفيلا مع حديقة وحوض سباحة خاص وشرفات فسيحة.

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