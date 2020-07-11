توقعات بنمو سوق الأجهزة المحمولة في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة «إتش إم دي» العالمية في الشرق الأوسط أن يواصل سوق الأجهزة المحمولة في الإمارات تحقيق مسارات نمو مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي وزيادة انتشار الهواتف الذكية والإنترنت وشبكة الجيل الخامس مشيراً إلى أن أزمة كوفيد-19 لم يؤثر على قطاع الهواتف المحمولة كما أثرت بشدة على قطاعات أخرى، بل جعلت الأفراد أكثر اعتماداً من ذي قبل على هواتفهم المحمولة خلال الأزمة.

ووفقًا لأحدث تقرير لرابطة GSMA لمشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط، سيكون هناك أكثر من 50 مليون اتصال عبر شبكة الجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2025 ما يؤشر إلى مستقبل شديد الترابط مع حالات الاستخدام والتطبيقات التي تستفيد من الجيل التالي للاتصال.

أولويات السلامة

وأوضح كوشار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن سوق الهواتف الذكية في الدولة أثبت مرونة في التعامل مع الاضطرابات السابقة، متوقعاً حدوث انكماش في الطلب جراء معنويات المستهلكين المتذبذبة في أعقاب كوفيد- 19.

وأضاف: «قبل تفشي الجائحة أشارت توقعات صادرة عن المركز الدولي للبيانات IDC أن سوق الهاتف المحمول في دول التعاون سوف يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5سنوات 2.9% حتى 2023. في المقابل فإننا لم نشهد هذه الفترة العصيبة من قبل، ولذلك فإن التأثير الذي سوف تحدثه الجائحة على المدى الطويل على العالم غير معروف على وجه اليقين. وإن أولويتنا تتمثل في سلامة وصحة موظفينا وشركائنا وعملائنا.

حيث يعمل جميع موظفينا عن بعد حيثما أمكن ونحن نتبع أحدث الإرشادات الصادرة عن السلطات للسيطرة على انتشار الفيروس كما نولي اهتماماً كبيراً بسلامة وصحة موظفينا وفريق عملنا».وحول خطط «إتش إم دي» في الإمارات، قال سانميت كوشار: «في حين لا يمكننا الإفصاح عن عمليات الإطلاق المستقبلية للمنتجات، إلا أنه لدينا إعلانات شيقة في طور الإعداد ونشجع جميع عشاق نوكيا على متابعة أخبارنا.

على سبيل المثال، أطلقنا مؤخراً هاتف Nokia 5.3 المتوفر بالفعل في الإمارات وهو هاتف ذكي يدفع حدود القطاعات في التصميم والأداء والتصوير باستخدام كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات وتصميم Nordic المذهل. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا أيضاً جهاز Nokia 5310، وهو أحدث عضو في عائلة Originals، والذي يعيد تصميم التصميم الكلاسيكي بإحساس جديد وبطارية تم تصميمها لتدوم فترة أطول.

وحول تأثير كوفيد-19 على الخطط الخاصة بنشر الجيل الخامس في الدولة قال كوشار:»ربما تسهم الجائحة في تسريع الانتقال إلى شبكة الجيل الخامس، حيث انتقلت الشركات إلى العمل عن بعد إضافة إلى توجه الدول بضرورة استمرار التعلم عن بعد. جدير بالذكر أن شبكة الجيل الخامس ستحدث ثورة في قطاع الاتصالات والصناعات الأخرى بسرعة وموثوقية أكبر وقدرة فائقة للشبكة.

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