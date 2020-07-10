اتفاقية مشاركة بالرمز بين «الاتحاد» و«العربية للطيران أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن اتفاقية للمشاركة بالرمز مع العربية للطيران أبوظبي. وستضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على الرحلة الافتتاحية لشركة العربية للطيران أبوظبي المنطلقة من أبوظبي إلى مدينة الإسكندرية بمصر في 14 يوليو، تليها رحلة لسوهاج المطلة على النيل في اليوم التالي.

وتتيح الاتفاقية الجديدة للضيوف حجز رحلات الاتحاد للطيران إلى جانب رحلات العربية للطيران أبوظبي، لتربط شبكة وجهاتها العالمية خارج العاصمة الإماراتية بشبكة وجهات الشركة الجديدة. وتنوي الاتحاد للطيران إضافة المزيد من وجهات المشاركة بالرمز إلى نطاق الشراكة حيث سيتم الإعلان عن المزيد من وجهات طيران العربية أبوظبي في الأسابيع المقبلة.

وتم تأسيس العربية للطيران أبوظبي باتفاق بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران لإنشاء شركة مشتركة مستقلة تعمل كشركة طيران منخفضة التكلفة انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. ستبدأ شركة الطيران عملياتها بطائرتين من طراز إيرباص A320 في مطار أبوظبي الدولي.

شراكة

من ناحية أخرى، وقعت الاتحاد للطيران شراكة مع ترافل فيوجن في إطار سعيها لمواصلة تطوير استراتيجيتها الخاصة بقدرات التوزيع الجديدة والتي بدأتها في وقت مبكر من العام. ويتيح المشروع لوكلاء السفر وعملاء الاتحاد من الشركات، إمكانية الوصول لمحتوى الاتحاد وتعزيز قدرات توزيع مبيعات التذاكر والخدمات المساندة.

وستستفيد ترافل فيوجن من اعتماد قدرات التوزيع الجديدة الذي حصلت عليه الاتحاد للطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتوفير كافة معلومات الحجز المتوافرة مثل تفاصيل درجة السفر، أحكام أجور السفر، الوزن المسموح به للأمتعة، إضافة إلى إمكانية حجز الرحلات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز