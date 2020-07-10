أبوظبي تشدّد على تطبيق التدابير الوقائية بالمنشآت الفندقية والشواطئ

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مرافقها وشواطئها الخاصة والتعميم على كل العاملين لديها الالتزام بها لتجنب تفشي فيروس كورونا «كوفيد ــــــ 19».

وقالت الدائرة، في تعميمين منفصلين أطلعت «البيان» عليهما، انه سيتم التفتيش على المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات حيث يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات والقفازات، والتنظيف والتعقيم المستمر لأسطح التلامس في المرافق.

طاقة استيعابية

وأوضحت الدائرة انه فيما يتعلق بالمكاتب الأمامية للفندق، فينبغي إلزامية فحص درجة حرارة الموظفين، ومراقبة قيود الطاقة الاستيعابية للمرافق، وتوفير أماكن مخصصة للحجر الصحي، وإلزام ضيوف الفندق بتعبئة استمارة البيانات الطبية أو الصحية،

منتجع صحي

ونوهت الدائرة بأن هناك 3 مرافق غير مسموح فتحها وهي: غرف الصلاة، ومرافق المنتجع الصحي والسبا ويشمل وحدة البخار والساونا وخدمة المساج، إضافة إلى النوادي الليلية. بينما بالنسبة للأنشطة البحرية، فيجب الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص، وتشجيع الدفع بدون ملامسة، وتوفير أجهزة المسح.

وفيما يتعلق بالشواطئ الخاصة فإن فحص درجة الحرارة إلزامي للموظفين، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد الاستخدام، والدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفندق، ويمكن للضيوف من غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ.

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