«رينغ» توفّر جيلاً جديداً من جرس الباب بالفيديو

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة رينغ، توفر الجيل التالي لأجراس الباب بالفيديو، في الإمارات من خلال منافذ البيع عبر Amazon.ae وجمبو للإلكترونيات وفيرجين ميغاستورز.

ويتمتع الجيل الجديد بإمكانات محسّنة للكشف عن الحركة واتصال واي-فاي الثنائي إلى جانب عدد من المزايا الإضافية. ومن هذه المزايا كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وإمكانية المحادثة باتجاهين.

وقال جايمي سيمينوف، مؤسس رينغ وكبير المخترعين فيها: الآن أصبح بإمكان العملاء تلقي التنبيهات التي تهمهم بفضل جرس الباب بالفيديو Video Doorbell 3 والجرسين الجديدين Chime و Chime Pro. ويسعدنا أن نواصل توفير المزيد من الخيارات لعملائنا لأمن منازلهم، بينما نمكنهم من الحفاظ على خصوصيتهم والتحكم بمساحات التغطية.

وتتضمن الخصائص إمكانية الكشف عن الحركة ضمن نطاق يتراوح بين 5 و15 قدماً عند المدخل الأمامي. وبفضل التوافق مع برمجيات أليكسا، يمكن للمستخدمين استعمال الأوامر الصوتية لعرض المدخل الأمامي للمنزل في بث حي على جرس الباب أو طلب إجابة الباب لتبدأ «أليكسا» الحديث إلى من يطرق الباب.

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