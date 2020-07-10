ندوة غرفة دبي تستقطب 243 مستثمراً من أفريقيا والأسواق الأخرى

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي الندوة الثالثة من سلسلة الندوات الافتراضية التي أطلقتها مؤخراً عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الأفريقية، بالتعاون مع شركة «بيزموسيس سيرفيس»، والتي تهدف إلى التعريف بالمزايا والخصائص الإيجابية في الإمارة والتي تعزز من مكانتها وجهة مثالية للأعمال.

سعت الندوة للإجابة عن الأسئلة الشائعة للمستثمرين حول ممارسة الأعمال، وكيفية الحصول على الإقامة، والأعمال المصرفية، واختيار المستشار أو الشريك المناسب، وتم خلالها استعراض باقة واسعة من المزايا التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين، مثل الملكية بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة والشركات الداخلية في بعض القطاعات الاقتصادية.

وباقات تأسيس الأعمال، وتأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوافر طيف واسع من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وخدمات التراخيص والخدمات المصرفية.

واستقطبت الندوة 243 مشاركاً من القارة الأفريقية، والإمارات، والسعودية، وأمريكا، وأوراسيا، وأسواق أخرى، وتضمنت مجموعة من العروض التقديمية لعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بيزموسيس»، وزيميدينيه نيجاتو، الرئيس العالمي لشركة «فيرفاكس أفريقيا فند» ونورفان أكواه هايفورد، مدير علاقات عامة في شركة «غانا لينك نتورك سيرفيسيس».

نمو ملحوظ

وسلطت العروض الضوء على النمو الملحوظ الذي شهده اقتصاد الأعمال الحرة في دبي في السنوات الخمس الماضية، في ظل تحول الإمارة إلى مركز جذب للمصممين والعاملين في المجالات الإبداعية في المنطقة. وتطرقت النقاشات إلى ما توفره الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» من فرص للأعمال.

وأشار عمر خان إلى أن المشاركة الكبيرة في الندوات الافتراضية عكست الثقة المتنامية بدبي كوجهة عالمية للأعمال، والإقبال المتزايد من الشركات الأجنبية لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع حضورها على المستوى الدولي.

وأظهر استبيان أجري خلال الندوة أن 35% من المشاركين اعتبروا تأشيرة الإقامة طويلة الأمد أبرز ميزات ممارسة الأعمال في دبي، بينما اختار 32% وفرة المعلومات، و22% توافر فرص الأعمال الحرة.

ثقة

ومع بدء دبي باستقبال الزوار، كشف أحد الاستطلاع عن أن 60% من المشاركين يشعرون بالثقة لممارسة الأعمال في الإمارة، بينما أشار 29% أنهم يشعرون بثقة كبيرة جداً حيال ممارسة الأعمال بالإمارة، في حين أعرب 42% من المشاركين عن تطلعهم لزيارة دبي خلال الأشهر الثلاثة والستة القادمة.

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