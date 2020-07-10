«دبي للذهب» توسّع محفظة الروبية الهندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أنها بصدد إطلاق عقد أسبوعي آجل للروبية الهندية/ الدولار الأمريكي بناءً على النجاح الكبير لمحفظتها من منتجات الروبية الهندية، والذي سيتم طرحه للتداول اعتباراً من اليوم.

وتضمّ مجموعة منتجات الروبية الهندية في بورصة دبي للذهب والسلع العقود الشهرية الآجلة للروبية الهندية، وعقود الخيارات للروبية الهندية، وعقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، والعقود الآجلة المصغرة للروبية الهندية. حيث سيساهم العقد الأسبوعي الآجل الجديد للروبية الهندية في زيادة تنوّع هذه المحفظة، مما يوفر للمشاركين في السوق فرصاً أكبر للتحوط والمراجحة على المدى القصير، والوصول إلى أكبر تجمّع في العالم من السيولة الخارجية لمنتجات الروبية الهندية/ الدولار الأمريكي المتداولة التي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: جاء إطلاق هذا العقد الجديد بعد الأداء القوي والنجاح الكبير الذي حققته محفظة منتجات الروبية الهندية لبورصة دبي للذهب والسلع، مما يؤكد التزامنا بتزويد أعضائنا والمشاركين في السوق بمنتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة.

ونعتقد أن هذا العقد الأسبوعي سيكون مفيداً بشكل خاص للشركات والأفراد الذين يبحثون عن عقود قصيرة الأجل يمكن أن تلبي متطلبات أعمالهم وتدعم احتياجاتهم للتحوط. كما سيقدم هذا العقد الأسبوعي للمشاركين في السوق كفاءة أعلى لإدارة رأس المال من خلال تسهيلات على متطلبات الهامش المتاحة لمجموعتنا الحالية من العقود الشهرية للروبية الهندية/ الدولار الأمريكي.

وسيتم تسعير العقد الأسبوعي الآجل الجديد للروبية الهندية بالدولار الأمريكي، مع تحديد قيمته بمبلغ 2،000،000 وحدة نقدية من العملة الأساسية وهي الروبية الهندية. وستنتهي دورة العقد كل يوم جمعة (باستثناء الحالات التي يتزامن فيها ذلك مع انتهاء دورة العقد الشهري الآجل القياسي للروبية الهندية/الدولار الأمريكي). وسيتم السماح بتداول العقد الجديد بصفقات كبيرة، كما ستتوفر تسهيلات على متطلبات الهامش بين السلع لمنتجات الروبية الهندية الأخرى في بورصة دبي للذهب والسلع.

وستتم تسوية جميع تداولات العقود الجديدة من قبل شركة المقاصة التي تمتلكها وتديرها بورصة دبي للذهب والسلع، وهي شركة دبي لمقاصة السلع، الخاضعة للرقابة والمرخصة كشركة تقاص مركزي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والمعترف بها كشركة تقاص مركزي في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية.

تقييم إيجابي

حصلت بورصة دبي للذهب والسلع في الشهر الماضي على تقييم إيجابي من الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية، حيث قامت بإدراجها ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية التي تعرف اختصاراً باسم «ميفد 2» و«ميفر» على التوالي.

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