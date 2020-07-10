13 شركة طيران تُشغّل رحلاتها المُجدْوَلة لمطار دبي

المصدر: دبي – البيان

استأنفت 13 شركة طيران دولية رحلاتها المجدولة إلى دبي هذا الأسبوع، عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإمارة تضمنت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح، من يوم الثلاثاء بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

ورحبت مطارات دبي، أمس، باستئناف العمليات المجدولة لشركات الطيران الأجنبية في مطار دبي الدولي، موضحةً أن قائمة الناقلات شملت بلو إير، إير فرانس، سيبو باسيفيك، مصر للطيران، الخطوط الإثيوبية، طيران الخليج، كيه إل إم، لوفتهانزا، ماهان إير، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الباكستانية الدولية، الخطوط الفلبينية، الملكية الأردنية فيما عززت طيران الإمارات وفلاي دبي، جداولهما ورحلاتهما، لخدمة عشرات الوجهات الدولية.

ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً، في خطوة تعزز حركة النقل الجوي محلياً وعالمياً.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: لقد تأكدنا من أن كل شيء في مكانه، للترحيب بشركات الطيران الدولية، وعودة رحلاتها إلى دبي، مع إبرام عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية بين الدول، لتسهيل فتح الحدود والعودة التدريجية لحركة العبور والسفر.

وأضاف: لقد تم تعزيز قدرتنا على استئناف رحلات الركاب، بفضل الخطوات الهامة والمبكرة، التي اتخذتها حكومة الإمارات، للتعامل مع خطر انتشار الفيروس، إلى جانب تدابير الصحة والسلامة القوية المعمول بها في مطار دبي الدولي، وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة والممتازة، المتوفر هنا في دبي.

ما زلنا في مناقشات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران، لدعم استئناف الخدمات الإضافية، ونتوقع المزيد من الموافقات في الأسابيع والأشهر المقبلة.

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