تحسّن مؤشرات الأعمال في دبي خلال يونيو

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أظهرت ظروف الأعمال في دبي مؤشرات على الانتعاش الاقتصادي في يونيو مع إعادة فتح المدينة بعد إغلاقها لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد 19».

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات «آي إتش إس ماركيت» تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مركز الأعمال في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ فبراير وارتفع المؤشر من 46 في مايو إلى 50 الشهر الماضي - وهي العلامة التي تفصل بين الانكماش والنمو.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في الشركة، إن النشاط التجاري عاد إلى المنطقة الإيجابية حيث بدأت الشركات تنعم بأجواء من الانتعاش. وبحسب بعض المشاركين في المسح، كانت بعض القطاعات في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية، على الرغم من أن قطاعات أخرى قدمت صورة أكثر حذراً، حيث وجدت أن الطلب في بعض المجالات، ولا سيما السفر والسياحة، لا يزال ضعيفًا للغاية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في أربعة أشهر «بمعدل قوي»، وتحولت توقعات الأعمال إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ مارس.

وأضاف تقرير «آي إتش إس» أن الثقة تعززت للشهر الثاني على التوالي، وعمت أجواء التفاؤل أوساط الشركات بشأن نمو النشاط خلال العام المقبل، لكنها كانت لا تزال أضعف بكثير من قبل ظهور الفيروس الوبائي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديات في أنحاء العالم راحت تظهر علامات انتعاش، حيث تبدأ معظم البلدان في رسم مسار التعافي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء فقد رفعت الإمارات قوتها وأعادت فتح حدودها كما بدأت دبي في استقبال السياحة من العالم.

وتحسنت المعنويات تجاه النشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي في يونيو مع تفاؤل المزيد من الشركات بشأن النمو على مدى الاثني عشر شهراً القادمة.

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