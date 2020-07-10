توسيع مركزي القهوة والشاي في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي – البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أمس عن خططه لتوسيع مركزي الشاي والقهوة، وعزمه مضاعفة الإنتاج بمعدل ثلاث مرات 300%، وتعزيز الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية.

وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواكبة الطلب المتزايد من تجّار السلع الأساسية على استخدام مرافق المركز كقاعدة انطلاق أساسية للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية للحصول على ميزة تنافسية.

ويخطّط مركز دبي لتكرار نموذج الأعمال الناجح المتمثل في إنشاء وإدارة مركزي الشاي والقهوة التابعين له من خلال إنشاء مركز جديد للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة بجبل علي لجذب وتسهيل وتعزيز تجارة في الكاكاو والفلفل والفلفل الحار والتوابل مع مرونة إمكانية التوسع لضم سلع أخرى من بينها الهيل وجوزة الطيب والقرفة والكمون والقرنفل والزنجبيل وبذور السمسم وجوز الكاجو.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «خططنا التوسعية الطموحة تركز على مضاعفة طاقتنا الاستيعابية 3 مرات في المستقبل القريب بشكل استراتيجي على الدافع الموجود لدى دبي وقدرتها على تسهيل حركة التجارة الدولية.

وتكتسب دبي أهمية متزايدة، بفضل موقعها المثالي على مفترق طرق التجارة العالمية، ما يمكّنها من مواصلة زيادة حصّتها من السوق العالمية لتجارة السلع واستيراد وتصدير القهوة والشاي ومجموعة كاملة من السلع الأخرى».

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