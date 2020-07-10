١.٠٠٠.٠٠٠ درهم جوائز مجموعة مراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن حملتها الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2020.

وتم إعداد العرض الترويجي الصيفي «تسوق واربح» ليقدم مفاجآت كبيرة وجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم على مدى سبعة أسابيع، مع آلية جديدة من دون تلامس للسحوبات الرقمية وإجراءات أمان صارمة لسكان دبي وزوارها.

وسيحصل كل متسوق خلال فترة العرض الممتدة من 9 يوليو 2020 وحتى 29 أغسطس 2020، عند إنفاق 200 درهم، على فرصة المشاركة في السحب الرقمي، حيث سيحظى 70 من المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 300 ألف درهم أو6 سيارات إنفينيتي Q50 الجديدة كلياً.

وإلى جانب العروض الرائعة عبر مراكز التسوق، فإن حملة «تسوق واربح» خلال مفاجآت صيف دبي ستشمل موسمي عيد الأضحى والعودة إلى المدارس، لتبدأ العروض الترويجية لعيد الأضحى من 19 يوليو حتى خامس أيام العيد، حيث تتاح الفرصة لـ 50 شخصاً للفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية 200 ألف درهم.

بينما سيستمر عرض «العودة إلى المدارس» في الفترة من 9 أغسطس وحتى 29 أغسطس، حيث سيربح 20 فائزاً محظوظاً ما مجموعه 100 ألف درهم. وستقام سحوبات مفاجآت صيف دبي لسيارات إنفينيتي Q50 بتاريخ 18 و25 يوليو و15 و22 و29 أغسطس، بينما سيتم إجراء سحوبات عيد الأضحى المبارك خلال أيام العيد، وسحب العودة إلى المدارس بالتزامن مع مواعيد سحب مفاجآت صيف دبي.

شراكة

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «مع عودة دبي إلى نشاطها الاقتصادي الكامل، نعمل في مجموعة مراكز التسوق في دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تسريع مرحلة التعافي لقطاع التجزئة.

فقد ساعدتنا شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع مراكز التسوق على تصميم طرق تفاعلية جديدة لاستضافة العروض الترويجية لمفاجآت صيف دبي 2020 التي طال انتظارها هذا العام. وكلنا ثقة بأننا قد نظمنا تجربة آمنة للمستهلكين ليستمتعوا بصيفهم في دبي.

كما يتوجب علينا أن نثني على جهود مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي دعمتنا وعملت كقوة رئيسية لإنعاش قطاع التجزئة في دبي». وبهدف تشجيع المتسوقين أكثر على الخروج وتجربة «دبي للتسوق»، نفذت مراكز التسوق المشاركة تدابير شاملة للصحة والسلامة للحفاظ على المتسوق. من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

«تزداد شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة مراكز التسوق في دبي قوةً عاماً بعد عام، وأصبحت هذه الشراكة أقوى بشكل ملحوظ خلال هذا العام، فنحن نتعاون معاً ونعمل بجد من أجل بناء ثقة المستهلك وإعادة تشكيل قطاع التجزئة من خلال الحملات التي تعد أكثر من مجرد عروض ترويجية لاستقطاب المتسوقين. وفي ظل وجود السحوبات الرقمية، نتوقع حدوث تحول في سلوك الشراء الخاص بالمستهلكين.

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