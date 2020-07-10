«دبي للتجزئة» تشارك بعرض مميز للمتسوقين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت« دبي للتجزئة»، ذراع إدارة التجزئة التابعة لدبي القابضة، عن منح المقيمين والمتسوقين فرصة لا تفوت للفوز بسيارة جديدة كلياً من طراز «كاديلاك سي تي 5»، ضمن عرض أنفق واربح بالتعاون مع «الكندي للسيارات» خلال نسخة هذا العام من مهرجان مفاجآت صيف دبي، وذلك في اثنتين من وجهاتها المميزة، ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، الوجهة الرائدة على شاطئ البحر؛ وسوق مدينة جميرا، السوق العربي الأصيل.

يتاح عرض أنفق واربح بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. ومن المقرر أن تُقام نسخة 2020 من مهرجان مفاجآت صيف دبي على مدى 7 أسابيع من الخميس 9 يوليو ولغاية السبت 29 أغسطس، حيث سيستمر عرض أنفق واربح خلال الفترة الممتدة بين الخميس 9 يوليو والثلاثاء 25 أغسطس.

ويشارك في العرض جميع المتاجر ومنافذ المأكولات والمشروبات في جميرا بيتش ريزيدنس وسوق مدينة جميرا، وستتاح الفرصة أمام جميع المتسوقين الذين ينفقون أكثر من 100 درهم في زيارة واحدة لدخول السحب على الجائزة.

وكل ما يتعين على المتسوقين فعله هو الحصول على استمارة دخول من أي منفذ تجاري بعد تقديم إيصال شراء بقيمة تزيد على 100 درهم إماراتي، ثم تعبئتها ووضعها ضمن صناديق السحب الرسمية لعرض أنفق واربح المتوزعة في جميرا بيتش ريزيدنس وسوق مدينة جميرا.

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