ملايين نقاط «شير» من مراكز «ماجد الفطيم»

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد مراكز تسوق «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»، لإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الممتدة لستة أسابيع، تتضمن عروضاً في متاجر التجزئة، وتخفيضات خاصة تقام لمدة 12 ساعة فقط.

كما تدعو مراكز التسوق الثلاثة، الزوار والمتسوقين الذين يتوقون للخروج من منازلهم، إلى الاستمتاع بمفاجآت موسم صيف دبي، والتي تتيح لهم، إلى جانب العروض الترويجية، جوائز قيّمة، مؤلفة من ملايين نقاط برنامج المكافآت «شير»، إضافة إلى خيارات الترفيه، التي ينتظرها كافة أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس.

وينطلق الموسم، مع تخفيضات حصرية، تقام لمدة 12 ساعة في أول يوم من الموسم، بمراكز التسوق الثلاثة، والتي جهّزت لزوارها مجموعة من العروض الترويجية القيّمة، إلى جانب فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي مليون نقطة من برنامج «شير»، أي ما يعادل 100 ألف درهم.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»:

«تقوم مفاجآت صيف دبي، على تحقيق تجربة شاملة وممتعة للزوار، فمراكز التسوق التابعة لنا، ليست فقط مواقع رئيسة لتجارة التجزئة، ولكنها تلعب أيضاً دوراً مميزاً، من خلال تأمينها مساحات للعب وتناول الطعام، وتحقيق أسعد اللحظات مع الأحبة والأصدقاء. نحن سعداء بأن نقدم عروضاً ترويجية واسعة النطاق، وتجارب مميزة للمجتمع المحيط بنا في دبي، خلال هذا الصيف، وجميعها تقام تحت سقف واحد». ولضمان تجربة تسوق آمنة لجميع الزوار، اعتمدت مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، سياسات صارمة، في ما يتعلق بالنظافة والتعقيم.

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