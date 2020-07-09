"فلاي دبي" ترحب بأوائل السياح القادمين

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت فلاي دبي بأوائل مسافريها من السياح القادمين إلى دبي بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة للتدابير المتعلقة بكوفيد-19.

وتم استقبال رحلة فلاي دبي FZ 728 يوم 8 يوليو والقادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي في الساعة 21:45، وكان على متنها سبعة مسافرين على درجة رجال الأعمال و159 من ركاب الدرجة السياحية.

وكان في استقبالهم والترحيب بهم ممثلين عن فلاي دبي ومؤسسة مطارات دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والشركاء الاستراتيجيين في المطار. وكان من بين المسافرين 25 سائحا اختاروا دبي وجهتهم الاولى للعطلات.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بفلاي دبي: "أحد ميزاتنا المفضلة في فلاي دبي ان لدينا الفرصة دوما لتمكين الناس من جميع أنحاء شبكتنا لزيارة بيتنا، ويسعدنا أن نرحب بأول زوار دبي. مع بدء المزيد من المطارات حول شبكتنا العالمية في رفع قيود الرحلات، نتطلع إلى رؤية شبكتنا تنمو إلى 66 وجهة خلال فترة الصيف".

وأضاف عبيد الله: "لقد عملنا بجد لإعادة تصميم رحلة المسافرين لدينا لتقليل مخاطر "كوفيد-19" لتتماشى هذه الجهود مع إجراءات الصحة والسلامة العامة الصارمة المعمول بها لضمان شعور الزوار دوما بالأمان عند وصولهم إلى دبي".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق: "إن تجربة الوجهة الشاملة هي أولويتنا القصوى، وبالتعاون مع فلاي دبي، نضمن أن صحة وسلامة الزوار موجودة في كل خطوة من عملية السفر. مع استمرار دبي كوجهة سياحية عالمية لا بد من زيارتها، نريد أن نؤكد لزوارنا أن المدينة آمنة ونحن متحمسون للغاية لاستقبال الزوار الدوليين مرة أخرى".

وكانت فلاي دبي قد افتتحت باب الحجوزات للرحلات في 24 يونيو، وخلال هذه الفترة القصيرة، استقبلت حجوزات للسياح حيث تم استقبالهم والترحيب بهم بالأمس في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لبداية عطلتهم وهذا مؤشر جيد على تسارع الطلب على السفر لدبي. ضمن اوائل زوار دبي إجراء حجوزات، وتم استقبال أول سائحين بالأمس عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي في بداية عطلتهم. هذا مؤشر جيد للطلب على السفر إلى دبي.

ومن جهته أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي ان جميع موظفي مطارات دبي كانوا دوما ينتظرون بفارغ الصبر استئناف عمليات شركات الطيران المحلية لدينا، وبالتالي فإن من واجبنا الترحيب دوما برؤية الناس وهي تعود إلى دبي وقد اتخذنا خطوات جريئة لضمان توفير كل الترحيب الحار وفق تجربة آمنة ومريحة لا تنسى لزوارنا".

لقد نفذت مطارات دبي عددًا هائلاً من الإجراءات الاحترازية طوال رحلة المسافرين للحفاظ على صحة وسلامة عملائه وموظفيه. تشمل هذه الإجراءات شاشات زجاجية واقية عند انجاز اجراءات السفر والجوازات، والفحص حراري وقياس درجات الحرارة في نقاط مختلفة بين كاونترات انجاز اجراءات السفر وبوابات المغادرة، وإجراءات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية على النحو الذي تحدده السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن كل من يستخدم مطارنا كبوابة إلى دبي يمكن طمأنته بأننا نبذل قصارى جهدنا لضمان تمتعهم بإقامتهم.

وتم إعادة تصميم رحلة فلاي دبي للمسافرين وفق مفهوم جديد لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين. سيحصل كل راكب على وجبة خفيفة مجانية أو وجبة على متن الطائرة. أثناء الرحلة ، يتم تغيير الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)، ويتم تعقيم طائرات فلاي دبي كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

وستوفر فلاي دبي المرونة الكافية لإجراء تغيير على تاريخ السفر، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى مجانا للمسافرين. وقد يتم تطبيق أي اختلافات في الاسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام فلاي دبي.

أعلنت فلاي دبي عن توفر رحلاتها للحجز عبر موقعها الشبكي، مبدئيًا إلى 24 وجهة حول شبكتها. وستستمر في إضافة المزيد من الوجهات واعداد الرحلات المنتظمة خلال فصل الصيف. تعمل فلاي دبي على الوجهات التالية، والتي تخضع للموافقات الحكومية:

أديس أبابا (ADD) ، ألماتي (ALA) ، الإسكندرية (HBE) ، عمان (AMM) ، باكو (GYD) ، بيروت (BEY) ، بلغراد (BEG) ، بوخارست (OTP) ، دار السلام (DAR) ، دوبروفنيك ( DBV) ، جوبا (JUB) ، كابول (KBL) ، الخرطوم (KRT) ، كييف (KBP)، كراكوف (KRK) ، الكويت (KWI) ، نور سلطان (NQZ) ، سراييفو (SJJ) ، صوفيا (SOF) ، تبليسي (TBS) ويريفان (EVN) وزنجبار (ZNZ).

يمكن إجراء حجوزات الرحلات على موقع "فلاي دبي" الشبكي يتعين على المسافرين التأكد من أنهم على اطلاع باللوائح الصادرة عن موقع ( IATA Travel Centre ) للسفر طوال رحلتهم.

يلتزم المسافرون الدوليون الذين يخططون لرحلتهم إلى دبي ببروتوكولات سفر جديدة وخطوات واضحة لضمان رحلة آمنة. قبل الهبوط في دبي، يجب على الزوار الخضوع لاختبار PCR حتى أربعة أيام (96 ساعة) قبل تاريخ سفرهم، أو إذا لم يتم ذلك، سيتم إجراء اختبار PCR عند الوصول إلى مطارات دبي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع السياح على التحقق من إرشادات السفر في بلادهم للحصول على إرشادات حول الرحلات الخارجية لضمان سلامتهم، سوف تكون هناك حاجة إلى نموذج إقرار صحي كامل بالإضافة إلى تأمين السفر الذي يغطي علاج كوفيد-19.

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