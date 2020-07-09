"أبوظبي التعاونية": الأفضلية للمنتجات الوطنية وبدون شركات وساطة

المصدر: وام

أكدت جمعية أبوظبي التعاونية دعمها للمنتجات الزراعية الوطنية بكافة منافذ بيعها.

وقالت الجمعية إنها ستقوم بشراء المنتجات الزراعية من المواطنين على مستوى الدولة وستكون الافضلية للمنتجات الوطنية .

وقال سعيد عيد الغفلي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية أبوظبي التعاونية إن الجمعية ستقوم بدعم المنتجات الزراعية الوطنية حرصا منها على تشجيع ودعم المنتج المحلي من خلال منافذها مباشرة وبدون شركات وساطة وذلك من خلال إعطائهم مراكز عرض مميزة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي في الدولة .

وأضاف أن حرص قيادة الدولة على دعم وتسويق الانتاج المحلي وتعزيز القطاع الزراعي يعطينا دافعا أكبر للمساهمة في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية عبر مزيد من منافذنا خلال الفترة القادمة.

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