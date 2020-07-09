617 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 617 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 82 مبايعة بقيمة 208.09 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 106.12 مليون درهم و65 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البدع تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في هور العنز بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 318.72 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 286.53 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 32.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 225 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 90.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

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