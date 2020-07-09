مطار دبي الدولي يرحب بالسياح وعودة شركات الطيران الأجنبية

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت مطارات دبي اليوم باستئناف العمليات المجدولة لشركات الطيران الأجنبية في مطار دبي الدولي، مع استئناف 13 شركة طيران دولية رحلاتها المجدولة هذا الأسبوع عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي والتي شملت السماح بالسفر ابتداء من 23 يونيو الفائت وبدء استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو الجاري بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون اقامات صادرة من دبي.

وشملت قائمة الناقلات كلا من : خطوط بلو إير، إير فرانس، سيبو باسيفيك، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، طيران الخليج، كيه إل إم، لوفتهانزا، ماهان إير، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، الخطوط الجوية الفلبينية، الملكية الأردنية.

ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقًا في خطوة سوف تعزز حركة النقل الجوي محليا وعالميا. وبالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية، عززت طيران الإمارات وفلاي دبي جداولهما ورحلاتهما لخدمة عشرات الوجهات الدولية.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:" لقد تأكدنا من أن كل شيء في مكانه للترحيب بشركات الطيران الدولية وعودة رحلاتها الى دبي مع إبرام عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية بين الدول لتسهيل فتح الحدود والعودة التدريجية لحركة العبور والسفر ".

وأضاف غريفيث:" لقد تم تعزيز قدرتنا على استئناف عمليات الركاب بفضل الخطوات الهامة والمبكرة التي اتخذتها حكومة الإمارات للتعامل مع خطر انتشار الفيروس، إلى جانب تدابير الصحة والسلامة القوية المعمول بها في مطار دبي الدولي وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة والممتازة المتوفر هنا في دبي. ما زلنا في مناقشات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران لدعم استئناف الخدمات الإضافية ونتوقع المزيد من الموافقات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال غريفيث:" رسالتنا هي أننا مستعدون للترحيب بالزوار مرة أخرى إلى دبي وسنبذل قصارى جهدنا لرعايتهم أثناء وجودهم هنا".

نصائح للمسافرين

مع النمو التدريجي باعاداد المسافرين والرحلات عبر مطار دبي الدولي، تنصح مطارات دبي الركاب بالتواصل الدائم مع شركات الطيران المسافرين على متن رحلاتها للتأكد من محطتهم في حالتي المغادرة او الوصول، حيث قد تقوم بعض شركات الطيران بتغيير محطات الوصول في بعض الاحيان.

ودعت مطارات دبي المسافرين الى استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة (الأقنعة والقفازات) والوصول إلى المطار بما لا يقل عن ساعتين ولكن ليس أكثر من أربع ساعات قبل رحلتهم لإتاحة الوقت لأي إجراءات فحص إضافية. ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر سفر مؤكدة والركاب الذين ليس لديهم وسائل الحماية المناسبة والركاب الذين يصلون إلى المطار قبل اكثر من 4 ساعات من موعد رحلتهم، بدخول مباني المطار.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه التدابير زجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

وفتحت مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة أبوابها امام المسافرين في جميع أنحاء المطار. ففي المبنى (3 القادمون)، يمكن للعملاء تغيير العملة عند مكتب ترافلكس، والتسوق في سوق دبي الحرة وتناول القهوة لدى مقهى (لو كلو) او كوستا. وبالنسبة للمسافرين المغادرين، هناك عدد من الخيارات عند منطقة البوابات بي في المبنى 3 منها مثلا تناول الطعام في مطعم فيكس ومطعم ذا ديلي دي اكس بي ومطعم هنغر . بالإضافة الى إمكانية التسوق من السوق الحرة او محلات بوتس و اتش اند ام . وتشمل الخدمات المتاحة في المبنى2 خدمة صرف العملات من مكتب ترافلكس وتناول الأطعمة والقهوة في محالات مثل ستاربكس وساب واي وماكدونالدز.

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