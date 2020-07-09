طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 6 مدن أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 6 وجهات أخرى، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها.

والمدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: جنيف (15 يوليو)، لوس أنجلوس (22 يوليو)، دار السلام ونيروبي (1 أغسطس)، براغ وساو باولو (2 أغسطس) وبوسطن (15 أغسطس).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات بحلول منتصف أغسطس 2020 إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشغل طيران الإمارات بعد تلقي الموافقات الحكومية، رحلات على الكويت بدءاً من اليوم (الأربعاء 8 يوليو) وحتى 14 أغسطس المقبل.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نشهد ارتفاعاً متواصلاً في اهتمام العملاء والطلب على السفر منذ الإعلان عن فتح أبواب دبي أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال، وأيضاً مع اتساع خيارات السفر التي نوفرها ونحن نعيد تدريجياً ربط وجهات شبكة خطوطنا. وفي الوقت الذي نواصل العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستئناف عمليات الطيران، فإننا نؤكد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا".

ويمكن لعملاء طيران الإمارات السفر براحة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية أو التوقف في دبي، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ثقة وأمان

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذكرة طيران الإمارات بحلول 31 يوليو 2020 للسفر في أو قبل 30 نوفمبر 2020، الاستمتاع بخيارات إعادة حجز سخية إذا اضطروا إلى تغيير خطط السفر بسبب قيود غير متوقعة على الرحلات أو السفر بسبب "كوفيد-19"، أو عندما تكون فئة حجزهم مرنة Flex أو مرنة جداً Flex plus. مزيد من المعلومات هنا.

وبعد استئناف توفير خدمة السيارة مع سائق وإعادة فتح الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، أصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بهذه الخدمات المميزة، بالإضافة إلى رحابة المقعد والخصوصية على الطائرة.

وتنفذ طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

زوار دبي

يتعين على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين سفر تغطي "كوفيد-19" طوال مدة إقامتهم.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

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