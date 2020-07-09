الاتحاد للطيران توقع اتفاقية "المشاركة بالرمز" مع العربية للطيران أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الخميس عن اتفاقية المشاركة بالرمز مع العربية للطيران أبوظبي.

وذكرت الناقلة في بيان انها ستضع رمزها (EY) على الرحلة الافتتاحية لشركة العربية للطيران أبوظبي المنطلقة من أبوظبي إلى مدينة الإسكندرية المصرية في 14 يوليو الجاري، تليها مدينة سوهاج في اليوم التالي.

وأضافت أنها تخطط لإضافة المزيد من وجهات المشاركة بالرمز إلى نطاق الشراكة حيث سيتم الإعلان عن المزيد من وجهات طيران العربية أبوظبي في الأسابيع المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز