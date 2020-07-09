"دبي مستعدة لاستقبالكم".. حملة تسويقية جديدة مع عودة السياح

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" حملتها التسويقية بعنوان "دبي مستعدة لاستقبالكم" Ready when you are، وذلك بالتزامن مع استئناف دبي استقبال السياح في السابع من يوليو الجاري.

وتستعرض الحملة الجديدة أبرز التجارب التي يمكن أن يستمتع بها السياح عندما يختارون دبي وجهتهم المقبلة خلال هذه الفترة، كما أنها تذكر من زارها من قبل بالأنشطة الممتعة والمعالم السياحية الرائعة التي ستبقى محفورة في أذهانهم.

وكانت دبي قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي باستقبال السياح الدوليين عبر مطاراتها، حيث تم الترحيب بالمسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الضيوف وكذلك العاملين في المطار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الناجحة التي تبنّتها حكومة دبي في التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد-19" المستلهمة من الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعا السياحة والطيران. وكذلك حصول دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" جاهزية المنشآت الفندقية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية لاستقبال السياح من خارج الدولة مجددا، والتي بدورها حرصت على تقديم العروض والباقات الترويجية التي تشجعهم على زيارتها للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.

كما واصلت "دبي للسياحة" جهودها خلال الفترة الماضية وتواصلت مع أكثر من 3000 من الشركاء حول العالم ليكونوا جاهزين للتكيف مع المتغيرات في سلوكيات السفر العالمية، وكذلك الاستعداد لهذه المرحلة مع إعادة فتح قطاع السياحة. مع التأكيد على أهميتها كوجهة سياحية مميزة لاسيما أنه تظهر دبي ضمن أكثر 5 وجهات على محركات البحث والتفكير بها كوجهة مفضلة للزيارة.

يذكر أن هناك بعض الاشتراطات التي ينبغي على السياح الالتزام بها عند وصولهم مطارات دبي، وهي أنه يجب على الركاب الكشف عن أي أعراض صحية قبل السفر عن طريق تعبئة "الإقرار الطبي" الذي توفره شركات الطيران لهم.كما ينبغي عليهم الخضوع لقياس درجة الحرارة عند الوصول إلى مطارات دبي، وتقديم شهادة فحص "كوفيد-19" السلبية (سارية المفعول لمدة 96 ساعة) أو الخضوع لاختبار PCR في مطارات دبي، وكذلك تسجيل كامل بياناتهم في تطبيق DXB COVID-19 عند الوصول.

كما يجب أن يكون لديهم تأمين صحي للسفر يغطي "كوفيد-19".

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