ثبات أسعار تكاليف الإنشاءات في أبوظبي خلال الربع الأول 2020

المصدر: وام

شهدت معدلات أسعار تكاليف الإنشاءات ثباتا خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، حيث استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف الإنشاءات خلال فترتي المقارنة عند 0.98. % وذلك وفق ما تظهره أحدث الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي.

أما على مستوى حركة الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 فقد انخفض بنسبة 0.4%.

ويعد الرقم القياسي لتكاليف الانشاءات أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا مهما للتخطيط والبحوث في مختلف المجالات لذا فإن مراكز الإحصاء والدارسات في جميع دول العالم تحرص على تأسيس مثل هذه المؤشرات التي تعتمد على أسعار مجموعة من المواد والخدمات الإنشائية.

وتظهر أرقام مركز الإحصاء - أبوظبي أن أهم المجموعات التي ساهمت في انخفاض معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 هي مجموعة "القوى العاملة" وذلك نتيجة انخفاض أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.8% وذلك بالإضافة إلى مجموعة مواد الانشاء المنخفضة بنسبة 2.6% والأعمال الميكانيكية - التكييف بنسبة 2.2%.

يشار إلى أن احتساب المؤشر لتكاليف الانشاءات يشمل الأهميات النسبية للمجموعات الإنشائية الخاصة بالأبراج فقط، وسيتم لاحقا تطوير الرقم وإضافة باقي القطاعات الإنشائية حسب التصنيف لإنشائي المعتمد في إمارة أبوظبي.

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