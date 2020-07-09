ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بأبوظبي في الربع الأول

المصدر: وام

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من عام 2020 إلى 77.7 نقطة بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 وذلك بحسب الأرقام التي صدرت اليوم عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وكان التقدم الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي، استدعى بناء مؤشر إحصائي يعكس التطور الذي تشهده قطاعات الإنتاج الاقتصادي وتعد الأرقام القياسية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة من أهم المقاييس التي تعبر عن تغيرات الأسعار والكميات للإنتاج الصناعي والتجاري والخدمات، كما تعتبر من المؤشرات المهمة التي تساهم في توفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار والاقتصاديين والباحثين.

وتفصيلا فقد أظهرت أرقام مركز الإحصاء - أبوظبي أن أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، شملت نشاط "صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" والذي ارتفعت أسعاره بنسبة 5.4 % خلال فترة المقارنة نفسها.

كما أسهم نشاط " صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" في الربع الأول من عام 2020 في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين ، حيث ارتفعت أسعار هذا النشاط بنسبة 2.7 % بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2019.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين يغطي قطاع الصناعة التحويلية ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي، ويعتمد على قائمة المنتجات الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية للصناعة التحويلية حسب التصنيف الصناعي الدولي ،والذي تمثل فيه جميع الأنشطة في القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز