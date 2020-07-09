«طيران الإمارات» تشترط اختبار «كورونا» من 18 وجهة

المصدر: (دبي - البيان)

قالت طيران الإمارات، إنه يجب على المسافرين معها من 10 دول تشمل 18 وجهة حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، صادرة عن مختبر معتمد من قبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على متن الرحلة حيثما تم تحديد ذلك.

وأضافت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أمس، بأن شهادة من مختبر معتمد من قبل حكومة دولة الإمارات في بلد المنشأ ستكون مقبولة أيضاً.

وتضم الدول المحددة كلاً من أفغانستان، بنغلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، روسيا الاتحادية، وتنزانيا. كما تضم الولايات المتحدة من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك الركاب القادمون من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين يصلون إلى الإمارات عبر دبي. وأشارت طيران الإمارات، إلى أنه يجب إصدار الشهادات قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.

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