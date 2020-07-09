دبي تستقبل العالم

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله، سيد صالح

انتعشت حركة الزوار الدوليين عبر مطارات دبي أمس وتدفقت الحشود التي تحملها رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي وعدد من الناقلات الأجنبية ما يبشر بعودة قوية للنشاط السياحي والفندقي في الإمارة الفترة المقبلة.

وتوقّع هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، انتعاش حركة السياحة في الإمارة بشكل قوي بنهاية العام الجاري.

وقال إننا نرى الأسواق تستعيد أنشطتها تدريجياً، ونتطلع لنمو قوي في قطاع السياحة بمجرد أن تصبح الأمور طبيعية بنهاية العام الجاري، ووضعنا اليوم أفضل كثيراً وبصفة قطعية، والناس متفائلون إلى حد بعيد، وهو ما نراه بالتأكيد أمراً شديد الإيجابية.

وأضاف المري أن أعداد السائحين خلال يوليو وأغسطس تتوقف على فتح الأسواق، ونحن على تواصل دائم مع كافة الحكومات حول العالم، حيث لم تفتح بعض الدول أبوابها أمام الأنشطة المعتادة.

وأكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، أن مطار دبي يواصل استقبال القادمين والزوار الدوليين إلى دبي بكل سلاسة ومرونة في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيراً إلى أن المطار يعمل بكفاءة عالية جداً في استقبال الرحلات المجدولة، ورحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى.

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