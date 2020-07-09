«سي إن إن»: ناطحات السحاب أيقونات تُزيّن أفــق دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن ناطحات السحاب العملاقة بطرزها وتصميماتها المعمارية الساحرة تزين أفق دبي، وتضفي طابعاً من الجمال والتفرد على المدينة.

ونشرت «سي إن إن» أمس، مجموعة من الصور، التي تظهر أفق دبي المزدحم بناطحات السحاب والأيقونات المعمارية، لترسم صورة من الجمال والتميز، فيما فتحت الإمارة أبوابها مجدداً أمام السائحين، بعد فترة من التوقف، بسبب إجراءات مكافحة «كورونا» وسط إجراءات صحية وضوابط مشددة، للحفاظ على سلامة السياح والعاملين في المنشآت السياحية والفندقية ومرافق الضيافة.

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