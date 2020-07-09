دبي الثالثة عالمياً بالإنفاق السياحي الدولي للزوار

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق السياحي الدولي عام 2019 وبلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار حوالي 102.47 مليار درهم ويشكل سفر الأعمال جزءًا كبيرًا من عائدات السفر والسياحة في الإمارات، حيث ساهمت الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأكثر من 20 مليار درهم في اقتصاد دبي العام الماضي.

وأضاف تقرير بعنوان «خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء، آفاق قطاع الضيافة في دبي» أن نحو 16.73 مليون زائر دولي استقطبتهم الإمارة العام الماضي بزيادة 5٪ على أساس سنوي وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات.

وتستحوذ دبي على غالبية الغرف الفندقية في الإمارات ففي 2019 واجه القطاع تحديات في أسعار الغرف، على الرغم من الإشغال المستقر نسبيًا وزيادة مفاتيح الغرف وشملت الافتتاحات الجديدة الجديرة بالاهتمام في 2019 والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، العنوان نافورة، ماندارين أورينتال، تاج أبراج بحيرة الجميرا وأفاني ابن بطوطة.

ومن المتوقع أن ينمو العرض الفندقي في الإمارة في 2020 مع إضافة 24000 غرفة فندقية تصل إلى ما مجموعه 151000 تشمل الافتتاحيات القادمة رويال أتلانتس في نخلة جميرا وأرتيسيا في داماك هيلز.

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