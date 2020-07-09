تبنّي مستجدات العصر لإدارة التقاضي

أشار القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيـس المحـكمة التجارية في محاكم دبي: إلى أن محاكم دبي تبرهن للعالم أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبداً، وأن التنافسية في محور إنفاذ العقود منطلقة إلى المراكز الأولى، حيث أسهمت الجهود المبذولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة وتطويرها، من خلال تبني مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية في إدارة العمليات القضائية، والتقاضي عن بُعد بكل حرفية في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، بما يخدم أفراد المجتمع بإجراءات مطورة على نحو مرن يعزز كفاءة وأمن النظام القضائي في الدولة.

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