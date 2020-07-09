«حماية المستثمرين» محور ممارسة الأعمال

قال د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، فيما يتعلق بمحور «حماية المستثمرين»: قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار حزمة من القرارات الجديدة لاحتواء تداعيات أزمة «كوفيد 19» ودعم الشركات المدرجة وأسواق المال بالدولة منها إعطاء مهلة إضافية لجميع الشركات المدرجة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، وإلزامية استخدام نظام التصويت الإلكتروني، والتأكيد على منع البيع على الهامش غير المغطى، وضبط آليات تسييل الأسهم كضمانات للتمويل بالهامش، تخفيض سعر الهبوط اليومي على تداولات الأسهم من 10% إلى 5%، والسماح للشركات المدرجة بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية.

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