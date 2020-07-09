«الدار للأسهم» تنضم إلى ناسداك دبي للمشتقات

المصدر: ( دبي - البيان)

انضمت شركة الدار للأسهم والسندات إلى سوق ناسداك دبي لتداول مشتقات الأسهم. وقال كفاح المحارمة، المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات: توفر المشتقات بما فيها العقود المستقبلية للأسهم الفردية وعقود المؤشرات لدى ناسداك دبي فرصاً تحوّطية واستثمارية لعملائنا، بما في ذلك منحهم دعماً مالياً يمكّنهم من زيادة قدرتهم على اتخاذ مراكز في السوق. كما توفر منصة ناسداك دبي للمشتقات أدوات مرنة للمستثمرين تفيدهم في فترات تقلب السوق واستقراره على حد سواء.

ونتطلّع قدماً إلى تعزيز علاقتنا بناسداك دبي كجزء من خططنا التوسعية. وانضمت شركة الدار للأسهم والسندات إلى عضوية ناسداك دبي لتداول الأسهم في 2014، وهي تسعى دوماً لطرح منتجات وخدمات جديدة تمكّنها من تنويع الفرص الاستثمارية لعملائها. وتخطط الشركة حالياً لتوسيع خدماتها سعياً للوصول إلى الأسواق الخليجية الأخرى.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك دبي: «يعد انضمام شركة الدار للأسهم والسندات في سوق ناسداك دبي للمشتقات فرصة كبيرة للمستثمرين للاستفادة من خبرتها وتجاربها الواسعة في السوق، إضافة إلى منتجاتها وخدماتها المتنوعة. كما يوفر سوق ناسداك دبي للمشتقات فرصًا استثمارية جذابة لتحقيق الأرباح، وذلك من خلال الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم، إضافة إلى مميزات تدعم حماية المحافظ الحالية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز