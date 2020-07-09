مجموعة بن حم: واجهنا «كورونا» بخطة مرنة دون الاستغناء عن العمالة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، مدير عام مجموعة بن حم، أن المجموعة أدارت أزمة «كورونا» بطريقة مرنة، بحيث لم تستغن عن موظفيها، مشيراً إلى أنها حافظت على رأسمالها البشري، رغم تأثيرات الأزمة، ولجأت المجموعة إلى حلول أخرى وخطة طوارئ للتأقلم مع الأزمة، مما جعلها تمتص آثار الأزمة بشكل سريع.

وشدد على أن المجموعة تعتمد منذ نشأتها على السياسة الرشيدة في التعامل مع المشاريع الجديدة، ونحتكم في الاختيار إلى دراسات الجدوى، ومن هنا استطاعت المجموعة أن تعبر جميع التحديات التي واجهتها، معتبراً أن الموارد البشرية أصل مهم لاستمرار النجاح.

تفاؤل

وقال: إن الجميع متفائل بمعاودة الاقتصاد الوطني انتعاشه سريعاً، نظراً لما يمتلكه من مقومات، وما يتضمنه من فرص، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الذي وفرته الدولة والإجراءات الصارمة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا»، عجلت من استئناف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يعوض خسائر الشركات، ويحفز السوق، ويحرك عجلة التجارة والأعمال.

مبادرات

وذكر أن مجموعة بن حم قدمت العديد من المبادرات لدعم الجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة وأجهزتها في سبيل مكافحة وباء «كورونا» والحد من فرص انتشاره ومنها مساهمة مجموعة سيتي سيزنز للفنادق في برنامج «معاً نحن بخير» بمجموع 3600 غرفة فندقية «بما في ذلك تقديم جميع الخدمات اللازمة مجاناً» في خدمة العاملين في المجال الطبي.

وأكد أن مجموعة سيتي سيزنز للفنادق المملوكة لمجموعة بن حم حققت خلال شهر يونيو نسب إشغالات تخطت الــ 75%، كما سجلت «بن حم العقارية» مبيعات جيدة خلال الشهرين الماضي والحالي.

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