«اللولو» تطلق مبادرة «الإمارات أولاً» لترويج المنتجات الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت متاجر لولو هايبر ماركت التابعة لمجموعة اللولو العالمية أمس مبادرة «الإمارات أولاً» بهدف دعم المنتجات المحلية في جميع متاجر لولو في الدولة. وتم تدشين المبادرة افتراضياً بصورة رسمية بحضور محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، وسعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعمر بوشهاب، رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي، ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

وأشاد الشرفا بالمبادرة، مشيراً إلى أنها ستسوق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس فقط داخل الدولة وإنما على مستوى دول الخليج أيضاً. كما ثمن مجهودات مجموعة اللولو الدؤوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة في الدولة. ونتقدم بالشكر الجزيل لدعمهم الإنتاج المحلي الإماراتي ولتنظيم هذه المبادرة الفريدة.

الأمن الغذائي

وأكد سامي القمزي أن الأمن الغذائي ودعم المنتجات المحلية يعتبر أحد أهداف اقتصادية دبي الرئيسية وقال: أنا على ثقة أن مبادرة «الإمارات أولاً» تدعم قطاع الغذاء المحلي والتي ستساهم في تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإمارات عبر تأهيل زراعة مستدامة. نحن متحمسون للغاية كوننا جزءاً من هذه المبادرة ولتقديم كل الدعم لتعزيز الاقتصادي المحلي الإماراتي.

وأشار سعيد العامري إلى أن قيادة الإمارات حريصة على دعم وتسويق الإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن مجموعة اللولو تعد أكبر شريك في هذه الرؤية على مدى عدة سنوات. وقال: نحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتطلع قدماً للعمل عن قرب مع لولو هايبرماركت لمزيد من المساهمة في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية عبر مزيد من نوافذ البيع والعروض المتنوعة مثل هذه المبادرة.

فعليات وعروض

وأعرب يوسف علي عن فخره لمشاركة مجموعة اللولو العالمية في تسويق الإنتاج الزراعي الإماراتي والمنتجات الغذائية المتنوعة، مشيراً إلى أن المجموعة ستنظم فعاليات ومهرجانات وعروضاً بصورة منتظمة عبر تسويق كبير لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الإماراتية والتي ستسهم بالتالي في تعزيز قطاعي الزراعة والصناعة المحلية، واللذان يعدان مفتاح الأمن الغذائي لهذه الدولة العظيمة.

وتعمل مجموعة لولو هايبرماركت بصورة وثيقة مع عدد كبير من الشركات المحلية والمنظمات لتسويق منتجاتهم وتقديم الدعم المطلوب من تدريب، إدارة عمليات التشغيل، التعبئة والتسويق، إضافة إلى مواقع عرض مميزة في متاجر لولو في جميع مُدن الإمارات، كما تعمل مع عدد من مصانع المنتجات الغذائية الرائدة في الإمارات لتسويق منتجاتها تحت اسم علامة لولو التجارية.

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