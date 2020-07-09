خبراء: زيادة المعروض لن تعيق نمو القطاع العقاري في الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أبدى خبيران اقتصاديان نظرة تفاؤلية على القطاع العقاري في الإمارات رغم تداعيات جائحة «كورونا»، «كوفيد19»، مؤكدين أن زيادة المعروض من العقارات لن تشكل عائقاً أمام نمو القطاع خلال العام الجاري.

وأوضح الخبيران في ندوة افتراضية نظمتها منصة «سيتي سكيب انتلجانس» أن جائحة «كوفيد19» أحدثت تحولات مهمة في القطاع العقاري خاصةً ما يتعلق بالعقارات المكتبية في ظل تنامي أهمية التكنولوجيا في أماكن العمل المستقبلية.

وأكد الخبير الدكتور كريس باين، كبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي، في رده على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول تداعيات الجائحة على القطاع العقاري في الإمارات أن السوق العقاري في الإمارات سيواصل نموه، مشدداً على أن مستويات ونوعيات الطلب تقود نمو الأسواق وبالتالي لا تشكل زيادة المعروض عائقاً أمام النمو، كما أن الخطوات التنظيمية التي تم اتخاذها في مجال القطاع المصرفي تسهم في تنشيط حركة الرهن العقاري مع استمرار دعم الحكومة لهذه الممارسات.

وأوضح خلال عرض تقديمي حول دور الجائحة في تسريع وتيرة التحولات بأسواق العقارات في الإمارات والسعودية أن التحديثات التي وضعتها الحكومات بشأن تأشيرات الدخول وتصاريح العمل بالأسواق العقارية ستؤثر بشكل إيجابي على القطاع لكن «الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة التأثير بشكل كلي، ومن المتوقع أن يستقر سوق العقارات بحلول العام المقبل».

وأشار الخبير سايمون تاونسند، مدير التقييمات والاستشارات لدى شركة سي بي آر إي إلى أن الجائحة جلبت طيفاً من التحولات والتغيرات المتسارعة الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري المتأثر بالإجراءات الاحترازية والتي كان العمل عن بعد من أبرز ملامحها.

ونوه إلى أنه من المؤكد أن الفترات المقبلة ستشهد تحولات ملحوظة بنوعية الطلب والعرض بمساحات المكاتب ووحدات التجزئة متمثلة في تزايد الطلب على مساحات أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع نماذج العمل الذكي والمرن التي ازدادت أهميتها خلال فترة الجائحة.

كما ستؤثر التغيرات على آليات العمل على تصاميم المكاتب والأبنية بشكل عام. وشدد على أنه من المتوقع رفد الأسواق بالمزيد من المنتجات العقارية الموائمة لمتطلبات مدن المستقبل والمدن الذكية .

واستضافت منصة «سيتي سكيب انتلجانس» أولى الندوات الحوارية ضمن سلسلة ندوات افتراضية تعتزم الشركة المنظمة لسيتي سكيب إطلاقها ضمن استعداداتها لاستئناف تنظيم الفعاليات العقارية العالمية في سيتي سكيب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز