مروان العجلة مديراً لمركز «سعيد»

المصدر: (الشارقة - البيان)

عينت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان العجلة مديراً لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، الذي أعلن عن إطلاقه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع للهيئة، خلال افتتاح الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في نوفمبر.

ويقدم «سعيد» خدمات نوعية ومتطورة لتسهيل تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين ضمن نافذة واحدة لكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية الاستثمارية في الشارقة، وبزمن قياسي لا يتجاوز 60 دقيقة.

وأكد مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن تعيين مروان صالح العجلة في هذا المنصب، ينسجم مع استراتيجية الهيئة في استثمار الموارد البشرية والاعتماد على القيادات الشابة التي تمتلك خبرات تمكنها من قيادة مختلف المشاريع التنموية والخدمية.

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