5.8 مليارات درهم التسهيلات المالية للمؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في الدولة 5.8 مليارات درهم خلال الربع الأول 2020 بنمو نسبته 4% مقارنة مع نهاية م 2019 وذلك وفقاً للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وتعرف المؤسسات غير الربحية بأنها المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيس، بل خدمة شرائح واسعة من المجتمع، الأمر الذي يساهم في زيادة التلاحم بين الأفراد.

وساهم ارتفاع وتيرة الدعم المالي للمؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في الدولة في بلوغ إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المؤسسات إلى نحو 149 مليار درهم مع نهاية مارس من العام الجاري مقارنة مع 143.2 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية نحو 9.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة في دولة الإمارات والتي بلغ قيمتها 1.595 تريليون درهم بحسب إحصائيات المصرف المركزي.

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