2495 شركة لتجارة الخضراوات والفواكه بدبي

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في مجال تجارة الخضراوات والفواكه يصل إلى 2495 شركة، منها 557 شركة تعمل في مجال تجارة الخضراوات والفواكه المجففة، ويتم ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال منذ عام 1963.

ويستفيد قطاع تجارة الخضار والفواكه من المزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة دبي على صعيد تطوير البنية التحتية وجاهزية الخدمات اللوجستية، حيث تعد سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات من المزايا الأساسية التي توفرها الإمارة لهذا القطاع الحيوي.

وتوزعت الرخص حسب المناطق الرئيسية، حيث كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 1522 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 961 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 12 رخصة تجارية.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص لأعلى عشر مناطق فرعية كان كالآتي: رأس الخور الصناعية الثالثة، رأس الخور، القرهود، بور سعيد، رأس الخور الصناعية الثانية، الراس، المرر، المركز التجاري الأول، الكرامة، وهور العنز شرق.

وحسب التقرير، وصل إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في مجال تجارة الخضار والفواكه بدبي إلى 8799 منهم 8596 رجل أعمال، و203 سيدات أعمال، في حين وصل معدل بقاء الشركات في هذا القطاع إلى 86%.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في مجال تجارة الخضار والفواكه، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ 1963 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ 283 رخصة. وتضم الأشكال القانونية أيضاً أعمال مدنية؛ شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى؛ تضامنية؛ ومساهمة خاصة.

وساهم تنامي الوعي بين فئات المجتمع والزيادة في عدد السكان من قاطني الإمارة إلى جعل الخضراوات والفواكه من السلع التجارية المهمة في دبي، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة حصص الخضراوات والفواكه في الوجبات الغذائية، كما نتج عن زيادة الوفرة في الخضراوات والفواكه العضوية إلى ظهور سوق متخصص لهذه المنتجات، وتشتمل نسبة كبيرة من الأغذية العضوية التي تباع في الإمارات على الخضراوات والفواكه.

وبفضل التكنولوجيا، أصبح من الممكن تخزين الخضراوات والفواكه لفترات طويلة، وهناك إمكانية لاستكشاف أسواق أخرى خاصة عند وضع الخضراوات والفواكه المجمدة في الاعتبار.

وذكرت مؤسسة «ريسيرش آند ماركيت العالمية» في تقرير لها تحت عنوان «سوق الخضراوات والفواكه في الإمارات، الاتجاهات والنمو والتوقعات 2025-2020» إن الإمارات هي ثاني أعلى مستهلك للأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية. وأضاف التقرير أن قيمة سوق الخضار والفواكه في الإمارات بلغ 13.6 مليار درهم في 2018، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 9.93% خلال الفترة 2020 – 2025.

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