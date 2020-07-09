936.29 مليون درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 936.29 مليون درهم، حيث تم تسجيل 98 مبايعة بقيمة 189.48 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي، بقيمة 45.71 مليون درهم و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 143.77 مليون درهم.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات، بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة، بقيمة 6 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، أهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة، بقيمة 59 مليونا.

وسجلت الرهونات 532.76 مليون درهم، منها 21 رهن أراض بقيمة 500.81 مليون درهم و35 رهن فلل وشقق، بقيمة 31.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 460 مليون درهم، ورهن في وادي الصفا 3 بقيمة 10 ملايين. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة، بقيمة 214.06 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بقيمة 96 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الأولى بقيمة 50 مليوناً.

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